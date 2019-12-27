Son dakika... Türkiye'nin yerli ve milli SUV ve Sedan otomobil modelleri | İlk tanıtım video görüntüsü izle 27.12.2019 18:02

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG 2020 projesi kapsamında tanıtıldı. Yerli otomobilin SUV ve Sedan modeli aynı anda gösterildi. Kırmızı ve beyaz renkleri taşıyan yerli otomobil ilk kez görücüye çıktı. İşte Türkiye'nin yerli ve milli SUV ve Sedan otomobil modelleri...

Türkiye'nin otomobili, ilk gösteriminin hemen ardından Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasında yer aldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.



Türkiye'de büyük bir merakla beklenen Türkiye'nin otomobili, Twitter'da da dünya çapında "trend topic" oldu. #Yerlioto hashtagi ile dünya gündeminde birinci sırada yer alan Türkiye'nin otomobili hakkında çok kısa bir süre içinde 100 binden fazla tweet atıldı.