Yerli otomobilde ilk test sürüşü! Başkan Erdoğan direksiyon başına geçip yerli ve milli otomobili kullandı |Video 27.12.2019 17:22

Türkiye'nin otomobili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de Bilişim Vadisi'nde düzenlene törenle tanıtıldı. İlk görüntüleriyle büyük beğeni toplayan yerli otomobili Başkan Erdoğan canlı yayında kullandı. İşte Başkan Erdoğan'ın yerli ve milli otomobille yaptığı ilk test sürüşü...

Türkiye için tarihi gün! 60 yıllık rüya gerçek oldu. Yerli otomobil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törenle tanıtıldı. Kırmızı ve beyaz renkte tanıtılan iki model büyük beğeniyle karşılandı.