Haberler Video Son dakika... Yerli otomobil tanıtıldı! İşte Türkiye'nin yerli SUV ve Sedan arabası |Video görüntüsü izle

Son dakika... Yerli otomobil tanıtıldı! İşte Türkiye'nin yerli SUV ve Sedan arabası |Video görüntüsü izle

27.12.2019 16:30

Türkiye'nin yerli otomobili bugün Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla tanıtıldı. İşte Türkiye'nin ilk yerli otomobili...


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