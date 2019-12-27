Son dakika... Yerli otomobil tanıtıldı! İşte Türkiye'nin yerli SUV ve Sedan arabası |Video görüntüsü izle

Türkiye'nin yerli otomobili bugün Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla tanıtıldı. İşte Türkiye'nin ilk yerli otomobili...
Son dakika... Yerli otomobil tanıtıldı! İşte Türkiye'nin yerli SUV ve Sedan arabası |Video görüntüsü izle27.12.2019 16:30
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