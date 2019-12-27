Yerli otomobil tanıtıldı! Başkan Erdoğan yerli ve milli otomobilin sürücü koltuğunda |Video

Türkiye'nin yerli otomobili bugün Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla tanıtıldı. Başkan Erdoğan, ''Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. Bu otomobil yerli ve millidir. Şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum'' dedi. Başkan Erdoğan yerli otomobilin sürücü koltuğunda da böyle görüntülendi.
Yerli otomobil tanıtıldı! Başkan Erdoğan yerli ve milli otomobilin sürücü koltuğunda |Video27.12.2019 16:37
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