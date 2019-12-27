Haberler Video Yerli otomobil tanıtıldı! Başkan Erdoğan yerli ve milli otomobilin sürücü koltuğunda |Video

Yerli otomobil tanıtıldı! Başkan Erdoğan yerli ve milli otomobilin sürücü koltuğunda |Video

27.12.2019 16:37

Türkiye'nin yerli otomobili bugün Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla tanıtıldı. Başkan Erdoğan, ''Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. Bu otomobil yerli ve millidir. Şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum'' dedi. Başkan Erdoğan yerli otomobilin sürücü koltuğunda da böyle görüntülendi.


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