Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili"ni kullandı. Başkan Erdoğan yerli otomobilin tanıtıldığı programın ardından "Türkiye'nin Otomobili"nin SUV modelinin direksiyonuna geçti. Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerde, yerli otomobilin iç dizayn görüntüleri hayran bıraktı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili"ni kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından "Türkiye'nin Otomobili"nin SUV modelinin direksiyonuna geçti.
Erdoğan'a, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirdiği test sürüşünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ile torunu Ahmet Akif Albayrak da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşünün ardından araçtan inerek beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.
Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, ''
#TürkiyeninOtomobili'ni test ettik. İnşallah 2022 yılında otomobilimizin seri üretime geçmesiyle birlikte on yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşmuş olacağız.'' ifadelerine yer verildi.
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