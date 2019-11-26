Otomobillerin güvenlik testi! 1 milyonluk araç testi geçemedi... İşte güvenlik puanlamasından tam puan alan araçlar 26.11.2019 16:40

Milyonlarca liralık araçları duvara çarparak hurdaya çeviri. Amaçları güvenlik testi idi. Otomobil meraklıları da en pahalı çarpışma testinin sıralamasını yaptı. İlk sıradaki aracın değeri 650 bin lira, güvenlik puanlaması ise 5 üzerinden 4 buçuk. Diğer araç ise 1 milyon lira değerinde. Güvenlik puanlaması ise 5 üzerinden 3. İşte güvenlik puanlamasından tam puan alan araçlar...