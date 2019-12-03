Kış lastiği kullanmak neden önemli? Kış lastiği hangi araçlarda mecburi? Kış lastiği cezası ne kadar? 03.12.2019 11:50

1 Aralık 2019 tarihiyle birlikte zorunlu kış lastiği uygulaması yeniden başladı. Özellikle kış aylarında yurdumuzun büyük bölümünün soğuk ve kar yağışı etkisi altında kalması kış lastiğinin önemini bir kat daha arttırıyor. Kışın yol tutuş ve fren mesafesi konusunda büyük fayda sağlayan kış lastiğini takmamanın cezası da bulunuyor. Peki kış lastiği hangi araçlarda mecburi? Kış lastiği neden önemli ve takmamanın cezası ne kadar?

Ülkemizde 4 mevsim de yaşanıyor. Özellikle kış ayları yurdun büyük bir bölümünde oldukça soğuk ve karlı geçiyor. Dolayısıyla kış aylarında araç kullanmak daha da zorlaşıyor.

Kış aylarında havaların soğuması ve özellikle de 7 derecenin altına düşmesi ile birlikte araçlarda kullanılan yaz lastikleri sertleşir ve yol tutuşu zayıflar. Bu nedenle yaz lastiğine göre daha yumuşak olan ve kauçuk karışımından yapılan kış lastiklerinin yol tutuşu bu mevsimde daha iyidir. Ayrıca kış lastiği sadece karlı havalarda değil, buzlu ve yağmurlu kaygan zeminlerde de standart lastiğe göre çok daha iyi yol tutuş ve fren mesafesi sağlamaktadır. Ayrıca ıslak ve kuru zeminlerde herhangi bir performans kaybı yaşamaz. Örnek vermek gerekirse, binek araçla yapılan testlerde 80 km hızla buzlu bir yolda fren yapıldığında kış lastiği bulunan araç için 65 metre fren mesafesi ölçülmüş, yaz lastiği bulunan araç için ise 80 metre fren mesafesi ölçülmüştür. Aradaki 15 metrelik mesafe bir hayat kurtarmak için çok büyük önem taşımaktadır.





KIŞ LASTİĞİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Kış lastiği uygulamasının başlamasıyla beraber sürücü ve araç sahipleri uygulamayla ilgili detayları araştırmaya başladı. Konuyla ilgili en çok merak edilenlerin başında ise "Kış lastiği cezası kaç para?" ve "Kız lastiği hangi araçlara mecburi?" sorularının cevabı yer alıyor. İşte, merak edilen sorularla ilgili detaylar…





KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA MECBURİ

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.





KIŞ LASTİĞİ ÜCRETİ NE KADAR?

Türkiye genelinde bugün itibariyle yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu başladı. Trafik polislerinin İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaptığı denetimlerde kış lastiği olmayan ticari araçlara cezai işlem uygulandı.



Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişelerinde kış lastiği takmayan ve lastiklerinin diş derinlikleri kış koşullarına uygun olmayan ticari araçlara yönelik denetim yaptı.



Denetimlerde polis ekipleri ticari araçları tek tek durdurarak lastik diş derinliklerini cihazlarla ölçtü. Denetimler sırasında kış lastiği takmayan araçlara Karayolları Kanununun 65/A maddesi uyarınca yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamaktan 625 lira idari para cezası uygulandı. Kış lastikleri kontrollerinin yanı sıra araçlarda bulunması zorunlu olan takograf cihazı da denetlendi.