Otomobil alacaklar dikkat! Otomotivde yıl sonu indirimleri başladı: 1250 lira taksitle sıfır araba kampanyası! 03.12.2019 17:13

2019 yılının bitmesine sayılı günler kala, otomotiv şirketleri de ellerinde kalan 2019 model sıfır araçları bitirmek için kampanya düzenlemeye başladı. Uygun taşıt kredisi faiz oranlarıyla birlikte tüketicilere birçok fırsat ve seçenek sunuldu. İşte sizler için derlediğimiz otomobiller ve fiyatları...