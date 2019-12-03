Otomobil alacaklar dikkat! Otomotivde yıl sonu indirimleri başladı: 1250 lira taksitle sıfır araba kampanyası!

2019 yılının bitmesine sayılı günler kala, otomotiv şirketleri de ellerinde kalan 2019 model sıfır araçları bitirmek için kampanya düzenlemeye başladı. Uygun taşıt kredisi faiz oranlarıyla birlikte tüketicilere birçok fırsat ve seçenek sunuldu. İşte sizler için derlediğimiz otomobiller ve fiyatları...
2019 bitmeden kampanyalı sıfır araba almak isteyenler için süre kısalıyor. Yıl sonu gelmesi nedeniyle sıfır otomobillerde büyük kampanyalar ve indirimler gerçekleştiriliyor. Ayrıca hurda indirimi ile 15 bin liraya kadar daha ucuza da araba alabilirsiniz. Hurda teşviği süresi de 31/12/2019 tarihinde bitiyor. 2020 yılının gelmesine az bir süre kala arabaların fiyatlarında bir miktar yükseliş beklentisi ortaya çıktı. Bazı markalar 2020'yi beklemeden 3 ile 7 bin lira arasında zammı 1 Aralık itibariyle uygulamaya başladı.
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