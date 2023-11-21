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Haberler Otomobil Videoları Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023, 17:10 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 17:31

İstanbul Valiliği duyurdu! Kış lastiği zorunluluğuna 'meteorolojik' düzenleme: 1 Aralık'tan 25 Kasım'a çekildi

Son dakika haberi... Ticari araçlarda kış lastiği uygulamasında tarih değişti. İstanbul Valiliği, kış lastiği zorunluluğunun meteorolojik veriler göz önüne alınarak 1 Aralık'tan 25 Kasım tarihine çekildiğini duyurdu. Peki; Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman? Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği cezası kaç TL? İşte detaylar...

Son dakika haberi... Ticari araçlarda kış lastiği uygulamasında tarih değişti. İstanbul Valiliği, kış lastiği zorunluluğunun meteorolojik veriler göz önüne alınarak 1 Aralık'tan 25 Kasım tarihine çekildiğini duyurdu. Peki; Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman? Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği cezası kaç TL? İşte detaylar...

Valilikten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanmaktadır.



Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunu bu yıl içi 25 Kasım tarihine çektiğini duyurdu. Normal şartlarda kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyordu. Ancak Valilikten yapılan açıklamayla, " "Meteorolojik veriler değerlendirilerek, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekildi" denildi.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar bu yıl 25 Kasım ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

2023 KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Yapılan bu düzenlemeye ve zorunlu olmasına karşın kış lastiği taktırmayan sürücüler için 2023 yılı itibaren 1152 lira para cezası yaptırımı uygulanacaktır.

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