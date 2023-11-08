Hacizli araçlarda satış günü bugün itibariyle başlıyor! Hukuken muhafazasına gerek kalmayan yedieminlerdeki hacizli araçları satın almak isteyen vatandaşlar için beklenen gün geldi. İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesinin taraf menfaati ve kamu yararı gözeterek çözüme kavuşturulmasına ilişkin tebliğ 1 Kasım 2023 itibariyle uygulanacak. İşte detaylar...

Bu kapsamda, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine malı alması imkanı tanınacak.

Tanınan hakların kullanılmaması durumunda sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar, kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı MKE A.Ş.'ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek, hak sahiplerine ödenecek.

Belirtilen mallar, MKE A.Ş.'ye de devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz olarak devredilecek. Söz konusu malların elektronik satışına ilişkin süreç bugün başlayacak.

700 BİN ARAÇ SATILABİLİR DURUMDA

Alınan bilgiye göre bugün Türkiye'deki yediemin otoparklarında 2,2 milyon adet hacizli araç bulunduğu kaydedilirken, şartlara uyan ve ihale ile satılacak olan araç sayısının bir milyon civarında olduğu belirtildi.

VERGİ DE TAHSİL OLACAK

Yapılacak olan düzenleme ile hem hurda araçların değerlendirilmesi hem de kullanılabilir durumdaki araçların satışı sağlanacak. Böylece devlet icraya verilen araçların üzerinde biriken yüksek miktardaki Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni, borçlu da alacağını tahsil etmiş olacak. Piyasa hareketliğinden dolayı yastık altı tabir edilen birikimler ekonomiye kazandırılacak, tamir, bakım ve yedek parça gibi ihtiyaçlar sebebiyle de oto sanayi sektörü canlanacak.

YEDİEMİN HACİZLİ ARAÇ NASIL ALINIR? İHALE UYAP'TAN YAPILACAK

Araçların Uyap e-Satış platformu üzerinden ihale edilmesi bekleniyor.

İhalelere girmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ihaleye konu olan mal için belirlenen tutarın teminat olarak yatırılması yeterli olacak.

Aracın satın alınamaması durumunda ise bu teminatlar iade edilebiliyor. Satın alınması durumunda ise kanunun belirttiği şekilde ödemeler gerçekleştirilerek devir alınacak.

Başvuru yapabilmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor:

Öncelikle "https://esatis.uyap.gov.tr/" adresine gidiniz.

Açılan sayfada, sağ üst köşede yer alan giriş yöntemlerine tıklayarak e-devlet giriş ekranına yönlendirileceksiniz.

E-devlet giriş bilgilerinizle sisteme giriş yapınız.

Giriş yaptıktan sonra karşınıza gelen arama sayfasında "taşıt" kısmına tıkladığınızda, satışa sunulan araçların tüm detaylarına ulaşabilirsiniz.

İkinci el araç piyasası yedieminlerde saklanan hacizli malların satılacağının duyurulmasıyla birlikte yeniden hareketlendi. 700 bin hacizli aracın satışa sunulması beklenirken dün ilk etapta 988 araç Adalet Bakanlığı'nın UYAP E-satış platformuna yüklendi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerinde bulunan otomobilden traktöre, motosikletten minibüse kadar yüzlerce aracın bulunduğu sistemde, araçlar piyasa ortalama değerinin altında muhammen bedelle satışa çıkarıldı. 700 bin aracın etap etap satılacağını belirten sektör oyuncuları, bunların 20-25 binin talep göreceğini, fiyatları en fazla yüzde 5 aşağı çekeceğini belirtti.





10 GÜN SÜRESİ VAR

Sabah'ta yer alan habere göre, 700 bin aracın bir anda satışa çıkarılamayacağını belirten sektör oyuncuları, "1 Kasım'dan itibaren 10'ar gün tebligat süresi olacak. Rehin koyana, borçluya, alacaklıya 10 gün süre tanınacak. Aralık'ın başından itibaren tebligat süresi başlayacak" diyor. İhaleye çıkan 988 aracın bu süreçlerden geçtiğini belirten sektör oyuncuları, ardından satışa çıkarıldığını belirtiyor.

FİYATLARI ETKİLEMEZ

Oto Merkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, Türkiye'deki yediemin otoparklarında hacizli 2.2 milyon adet aracın bulunduğunu belirterek, "20 yaş altı 700 bin aracın olduğu tahmin ediliyor. Ancak bunlar içinde 20-25 bininin satın alınacak durumda olduğunu düşünüyoruz. Bu da piyasadaki fiyatları en fazla yüzde 5 aşağı çeker. Şu anda ikinci el araç piyasası özellikle kredi muslukları kısıldığı için durgun" dedi.

Bu tür araçların galericiler ya da vatandaşlar tarafından çok talep görmediğini anlatan Karakaş, "Çünkü bu tür araçları inceleme şansınız yok. Aracı açıp bakamazsınız. İçini inceleyemezsiniz. Motoru ne durumda, şanzıman iyi mi kontrol etme şansınız yoktur. İhaleye girip aldıktan sonra araçta bir sorun çıktıysa ben bunu iade ediyorum de diyemezsiniz. Bu araçlar genelde aracın sahibinin yakınları tarafından alınır. O nedenle piyasada çok yüksek talep görmez" diye konuştu.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Araç fiyatı bilirkişi tarafından belirleniyor ya da teklif usulü olabiliyor. İhaleye katılmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve yüzde 10 ila 20 arasında değişen teminat bedeli yatırmak gerekiyor. Günlük ihaleye çıkarılan araçlar, açık artırma usulü satılıyor. Araç satın alınmadığı takdirde ise bu teminatlar geri ödeniyor. Satın alınması durumunda ise kanunun belirlediği şekilde ödemeler gerçekleştirilerek araç devir alınıyor.





KIZILAY'A BEDELSİZ DEVREDİLİYOR

Hacze konu olan borçlu/alacaklı kişilerin hak ve menfaatini gözetmek için taraflara sunulmasının ardından bu aşamada sonuç alınmaz ise araçlar, MKE A.Ş.'ye bedeli karşılığında devri yapılacak. Bu noktada yedieminlerde çürüyen milli değerlerin geri kazanılması sağlanacak. Hak sahibine ödenecek bedel ise bilirkişi aracılığı ile değerlendirip belirlenecek. Eğer araç devrinde sorun yaşanır ve MKE'ye devri gerçekleştirilemez ise, çürüyen bu milli değerlerin toplum yararına hizmet etmesi adına Türk Kızılay Derneği'ne bedelsiz olarak devri yapılacak.





TASFİYE SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

İcra dairesince tasfiye edilmesine karar verilen mala ilişkin bilgiler, tasfiye dairesine bildiriliyor ve tasfiye dairesince duyuruluyor. Duyuru, Bakanlık Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nün uygun gördüğü UYAP Bilişim Sistemi'ne entegre portallar vasıtasıyla yapılıyor. Duyuruda; icra dairesi ve dosya numarası, tasfiye dairesi ve dosya numarası, borçlunun adı ve soyadının ilk iki harfi ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının ilk iki rakamı, tasfiye edilecek malın bilgileri, varsa rehin hakkı sahibi ve kamu haczine ilişkin bilgiler ile gerekli diğer bilgiler yer alıyor. Duyuru, tasfiyeye konu malın tasfiye işlemleri sona erince kaldırılıyor.