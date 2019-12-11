Araç kiralamada yeni dönem! Artık araç kiralamada tüketicinin kredi kartı bilgileri talep edilmeyecek 11.12.2019 10:03

Otomobili kiraladıktan sonra araçta herhangi bir hasar oluşuyorsa o hasarın karşılanması için firma yetkilileri sizin vermiş olduğunuz kredi kartından gerekli çekimi yapıyorlardı. Artık bu uygulama tarihe karışacak. Mahkeme kararıyla birlikte artık araç kiralayanlar müşterilerinin kredi kartı bilgilerinin talep edemeyecek. Mahkeme kararıyla tüketicinin bilgisi ve onayı dışında kartından para çekme dönemi sona eriyor. Mahkeme tüketicinin kredi kartı bilgilerinin alınarak araçta sebebi belli olmayan arızanın somut bir şekilde ispatlanmadan kişinin kredi kartından çekilmesi durumunu hukuka aykırı buldu. işte detaylar...