Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 8 Kasım 2023 tarihli programında genç aşçının son görüştüğü kişiyi tanıyan gizli tanıktan çarpıcı açıklamalar geldi. Harun Ateş'le Derya Hanım'ın görüştüğünü ama bu olay gün yüzüne çıktığı için görüşmediklerini söyledi. Harun Ateş'in kendisini askeri personel olduğunu sonra atıldığını anlattığını da söyleyen tanık, Derya Hanım'ın ve Harun'un lüks araçlarının da olduğunu anlattı. Harun Ateş'in sinirli ve öfkeli bir insan olduğunu mülayim olmadığını ve yaz aylarında güzellik merkezine kanlı kıyafetlerle geldiğini kendilerine 'kurban kestiğimiz için böyle geldim' dediğini söyledi.