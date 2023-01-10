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Müge Anlı’da gelin-kayınvalide karşı karşıya: ‘’Canımı veririm torunumu geri vermem’’

Müge Anlı’da gelin-kayınvalide karşı karşıya: ‘’Canımı veririm torunumu geri vermem’’
10.01.2023 13:17 - Son Güncelleme: 10.01.2023 13:18

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Müge Anlı'da Melissa olayı yeniden gündemde! Minik Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu... Mahkeme kararıyla babasına verilen hayattaki diğer kızı Naime Ceyda Erbay'ı göremediğini söyleyen Melissa, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıktı. Kayınvalidesi ile canlı yayında karşı karşıya gelen Melissa, kızını görmek istese de kayınvalide Sevim Hanım, "Canımı veririm torunumu vermem" diyerek tepki gösterdi. Melissa ve eski kocası Abdurrahman Erbay'ın kızı minil Lina, geçtiğimiz eylül ayında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada Mehmet Aksu'nun Şahinbey İlçesi Seyrantepe mahallesindeki işyerinde derin dondurucuda bulunmuştu...

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