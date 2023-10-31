Son dakika haberleri... ATV'nin izleyicileri ekran karşısına kilitleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sosyla sorumluluk projeleriyle de gündemdeki yerini alıyor. Kızılay ile birlikte yürüttüğü Aşevi projesinde seyyar aşevlerinin sayısının 103'e çıktığını açıklayan Müge Anlı, bugünkü programının açılışında ise "Sanat Okulu Projesi"nden bahsetti. Müge Anlı'nın iki projesi hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den övgü dolu sözler geldi. Bahçeli, "Sayın Müge Anlı’yı kutluyor, başarılı ve duyarlı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.