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Haberler Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023, 16:16 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, 16:19

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ATV'de yayınlanan Tatlı Sert programı ve Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: “Sanat Okulu Projesi” bizim nazarımızda değerli bir girişimdir

Son dakika haberleri... ATV'nin izleyicileri ekran karşısına kilitleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sosyla sorumluluk projeleriyle de gündemdeki yerini alıyor. Kızılay ile birlikte yürüttüğü Aşevi projesinde seyyar aşevlerinin sayısının 103'e çıktığını açıklayan Müge Anlı, bugünkü programının açılışında ise "Sanat Okulu Projesi"nden bahsetti. Müge Anlı'nın iki projesi hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den övgü dolu sözler geldi. Bahçeli, "Sayın Müge Anlı’yı kutluyor, başarılı ve duyarlı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

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