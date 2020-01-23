Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi! (23 Ocak Perşembe) Görgü tanığı konuştu: Sabahlara kadar... 23.01.2020 13:07

Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi! ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında mide bulandıran Pınar Kaynak cinayeti Türkiye'yi sarstı! 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti. Aile, kızlarının katilini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu! Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı. Vücudunda 5 ayrı sperm örneği bulunan Pınar Kaynak'ın katili ya da katilleri kimler? Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Kaynak'ın katliamı hakkında arkadaşı Tuğba çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arkadaşının öldürülmeden önce Arın adındaki arkadaşıyla buluştuğunu söyledi. Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın arkadaşı Tuğba'nın açıklamaları şoke etti. İşte Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi!