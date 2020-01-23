Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi! Görgü tanığı konuştu: Sabahlara kadar...
Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi! ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında mide bulandıran Pınar Kaynak cinayeti Türkiye'yi sarstı! 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti. Aile, kızlarının katilini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu! Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı. Vücudunda 5 ayrı sperm örneği bulunan Pınar Kaynak'ın katili ya da katilleri kimler? Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Kaynak'ın katliamı hakkında arkadaşı Tuğba çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arkadaşının öldürülmeden önce Arın adındaki arkadaşıyla buluştuğunu söyledi. Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın arkadaşı Tuğba'nın açıklamaları şoke etti. İşte Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi!
Müge Anlı'daki Trabzon cinayetinin detayları kan dondurdu! 24 yaşındaki Pınar Kaynak cinayetini kim ya da kimler işledi? ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Mehmet Kaymaz ve Münire Kaymaz çifti, kızları Pınar Kaynak'ın cinayete kurban gittiğini, katil ya da katillerinin bulunmasını istediklerini belirtti. Müge Anlı'nın canlı yayında ele aldığı Pınar Kaynak cinayetinin detayları herkesi şoke etti. Pınar Kaynak'ın katliamı hakkında arkadaşı Tuğba çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arkadaşının öldürülmeden önce Arın adındaki arkadaşıyla buluştuğunu söyledi. Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın arkadaşı Tuğba'nın açıklamaları herkesi şaşırttı. İşte son dakika Müge Anlı bilgileri...
BAŞI TAŞLA EZİLEREK KATLEDİLDİ!
24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti.. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı.
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