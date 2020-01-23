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Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi! Görgü tanığı konuştu: Sabahlara kadar...

Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi! ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında mide bulandıran Pınar Kaynak cinayeti Türkiye'yi sarstı! 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti. Aile, kızlarının katilini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu! Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı. Vücudunda 5 ayrı sperm örneği bulunan Pınar Kaynak'ın katili ya da katilleri kimler? Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Kaynak'ın katliamı hakkında arkadaşı Tuğba çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arkadaşının öldürülmeden önce Arın adındaki arkadaşıyla buluştuğunu söyledi. Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın arkadaşı Tuğba'nın açıklamaları şoke etti. İşte Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi!

23.01.2020 12:29 - Son Güncelleme: 23.01.2020 13:09
Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi! Görgü tanığı konuştu: Dayısı...

Müge Anlı'daki Trabzon cinayetinin detayları kan dondurdu! 24 yaşındaki Pınar Kaynak cinayetini kim ya da kimler işledi? ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Mehmet Kaymaz ve Münire Kaymaz çifti, kızları Pınar Kaynak'ın cinayete kurban gittiğini, katil ya da katillerinin bulunmasını istediklerini belirtti. Müge Anlı'nın canlı yayında ele aldığı Pınar Kaynak cinayetinin detayları herkesi şoke etti. Pınar Kaynak'ın katliamı hakkında arkadaşı Tuğba çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arkadaşının öldürülmeden önce Arın adındaki arkadaşıyla buluştuğunu söyledi. Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın arkadaşı Tuğba'nın açıklamaları herkesi şaşırttı. İşte son dakika Müge Anlı bilgileri...

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Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi! Görgü tanığı konuştu: Dayısı...

BAŞI TAŞLA EZİLEREK KATLEDİLDİ!

24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti.. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı.

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Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi! Görgü tanığı konuştu: Dayısı...

Dehşet dolu cinayeti araştıran Polis, bir çocuk annesi talihsiz kadının, o gece buluştuğu arkadaşlarına ulaştı… Pınar Kaynak'la buluşan Nuri ve Arın isimli iki arkadaşı, o gece saat 12.30 gibi genç kadını ıssız bir yerde bıraktıklarını söylemişlerdi.

Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi! Görgü tanığı konuştu: Dayısı...

İŞTE TUĞBA'NIN RÖPORTAJI

Pınar'ın arkadaşı Tuğba, "Pınar öldürülmeden önce Arın ile buluştu. O akşam alkol almışlardı. Ben saat geç olunca ayrıldım. Onlar birlikte gitmişti. Sonra gece Arın aradı 'Pınar bağırıp çağırıp gitti' dedi." şeklinde konuştu.

Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi! Görgü tanığı konuştu: Dayısı...

DAYISINDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Daha sonra Pınar ile konuştuğunu söyleyen Tuğba, "Pınar dışarıda kalmış. Daha sonraki gece de öldürüldü. Pınar'ın sevdiği Murat, Pınar'ın dayısından şüpheleniyor" şeklinde konuştu.

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