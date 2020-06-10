10.06.2020 18:19

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi sırları gün yüzüne çıkarmaya, hasret kalanları sevdikleriyle kavuşturmaya, esrarengiz cinayetleri aydınlatmaya devam ediyor. Bir programından çok daha fazlası olan Müge Anlı'da 10 Haziran 2020 Çarşamba günü; 7 yıl önce kaybolan Levent Karaduman'ın şüpheli kaybı araştırıldı. Reklamcı Levent Karaduman'ın başına ne geldi? Levent Karaduman'ın kaybolmadan önceki kız arkadaşı konuştu. "Hamam ya da sauna gibi bir yere gideceğini söyledi" diyen Karaduman'ın sevgilisi, doğruyu mu söylüyor? Müge Anlı'daki Levent Karaduman olayında aile kimi suçlıyor? İşte 10 Haziran 2020 Müge Anlı son bölümde ele alınan esrarengiz olay!

Atv ekranında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Haziran 2020 Çarşamba) neler oldu? "7 yıl önce kaybolan Levent Karaduman'ın şüpheli kaybının perde arkasında kim var? Sinop'taki akılalmaz yangında kaybolan 3 kişi nerede? 11 yıl sonra cinayete kurban gittiği öğrenilen Hatice Özkaçak'ı kim ya da kimler neden öldürdü?" sorularına yanıt arandı.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi sırları gün yüzüne çıkarmaya, hasret kalanları sevdikleriyle kavuşturmaya, esrarengiz cinayetleri aydınlatmaya devam ediyor. Bir programından çok daha fazlası olan Müge Anlı'da 10 Haziran 2020 Çarşamba günü; 7 yıl önce Denizli'de kaybolan Levent Karaduman'ın son görüştüğü kişi olan sevgilisi konuştu.

7 YILDIR KAYIP!

2013 yılında Denizli'de kaybolan yaklaşık 7 yıldır şüpheli bir şekilde kayıp olan reklamcı Levent Karaduman'dan hala bir iz yok. Amca Hayati Karaduman, Levent Karaduman'ın kaybından dolayı teyzesinin oğlu Ali Osman'ı hedef gösterdi. Olay gününden sonra hiçbir şekilde aileyle iletişime geçmeyen Ali Osman'ın yaşanan her şeyi bildiğini söyledi.

Levent Karaduman kaybolmadan önce sürekli kuzeniyle beraber zaman geçiren Ali Osman'ın artık teyzesiyle bile görüşmemesi dikkat çekti. Anne Mesude Hanım yeğenine ve kardeşine seslendi. Mesude Karaduman aileyi Müge Anlı ve Tatlı Sert yayınına çağırdı.