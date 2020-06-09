Müge Anlı 9 Haziran 2020 son bölümde şoke eden mektup! Reşit olduğu gibi 62 yaşındaki komşusuna kaçtı
Müge Anlı son bölümde herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Kilis'te yaşayan Sümeyye Çalıcıoğlu ailesine bir mektup bırakarak 23 Mart 2019'da ortadan kayboldu. Yeni reşit olduktan iki gün sonra evden kaçan ilköğretim mezunu kızın yazdığı mektup şaşkınlık yarattı. Kilis'te yaşayan Sümeyye Çalıcıoğlu ailesine bir mektup bırakarak 23 Mart 2019'da ortadan kayboldu. Reşit olduktan iki gün sonra evden kaçan ilköğretim mezunu kızın yazdığı mektup şaşkınlık yarattı. Atv ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 10.00'de canlı yayınla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İşte 9 Haziran 2020 Müge Anlı son bölümde yaşanan şaşkınlık veren olay!
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı 9 Haziran 2020 Salı günü Atv ekranlarında şoke eden bir olay yaşandı.