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Müge Anlı 9 Haziran 2020 son bölümde şoke eden mektup! Reşit olduğu gibi 62 yaşındaki komşusuna kaçtı

Müge Anlı son bölümde herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Kilis'te yaşayan Sümeyye Çalıcıoğlu ailesine bir mektup bırakarak 23 Mart 2019'da ortadan kayboldu. Yeni reşit olduktan iki gün sonra evden kaçan ilköğretim mezunu kızın yazdığı mektup şaşkınlık yarattı. Kilis'te yaşayan Sümeyye Çalıcıoğlu ailesine bir mektup bırakarak 23 Mart 2019'da ortadan kayboldu. Reşit olduktan iki gün sonra evden kaçan ilköğretim mezunu kızın yazdığı mektup şaşkınlık yarattı. Atv ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 10.00'de canlı yayınla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İşte 9 Haziran 2020 Müge Anlı son bölümde yaşanan şaşkınlık veren olay!

09.06.2020 18:38 - Son Güncelleme: 09.06.2020 18:44
Müge Anlı 9 Haziran 2020 son bölümde şoke eden mektup! Reşit olduğu gibi 62 yaşındaki komşusuna kaçtı

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı 9 Haziran 2020 Salı günü Atv ekranlarında şoke eden bir olay yaşandı.

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Müge Anlı 9 Haziran 2020 son bölümde şoke eden mektup! Reşit olduğu gibi 62 yaşındaki komşusuna kaçtı

Kilis'te yaşayan Sümeyye Çalıcıoğlu ailesine bir mektup bırakarak 23 Mart 2019'da ortadan kayboldu. Yeni reşit olduktan iki gün sonra evden kaçan ilköğretim mezunu kızın yazdığı mektup şaşkınlık yarattı.

Müge Anlı 9 Haziran 2020 son bölümde şoke eden mektup! Reşit olduğu gibi 62 yaşındaki komşusuna kaçtı

"ASKER ARKADAŞIMLA GİDİYORUM"

Sümeyye; "Ben asker arkadaşımla gidiyorum beni aramayın, arayıp da sizi köye rezil etmeyin. Ben 6 yada 8 ay sonra geri dönerim. Beni siz hiç merak etmeyin olur mu? Anneme söylersin beni merak etmesin. Ben geri geleceğim!" satırlarından sonra ortadan kayboldu.

Müge Anlı 9 Haziran 2020 son bölümde şoke eden mektup! Reşit olduğu gibi 62 yaşındaki komşusuna kaçtı

Yaşananlar karşısında şaşkınlığını saklayamayan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, "Nasıl kız asker arkadaşına gidiyor?" dedi.

Müge Anlı 9 Haziran 2020 son bölümde şoke eden mektup! Reşit olduğu gibi 62 yaşındaki komşusuna kaçtı

Aile yazının birebir kızlarının yazısıyla uyuştuğunu söyledi.

Müge Anlı 9 Haziran 2020 son bölümde şoke eden mektup! Reşit olduğu gibi 62 yaşındaki komşusuna kaçtı

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE AKILALMAZ OLAY!

Sümeyye Çalıcıoğlu'nun evli ve 3 çocuk babası 62 yaşındaki komşusu Şakir Eyügün ile kaçtığı öğrenildi.

Müge Anlı 9 Haziran 2020 son bölümde şoke eden mektup! Reşit olduğu gibi 62 yaşındaki komşusuna kaçtı

Genç kızın Antalya'da olduğu bilgisi paylaşıldı. İnanılmaz olay şaşkınlıkla karşılandı.

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