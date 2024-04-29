Şüphelilerin Beykoz'daki adresini belirleyen ekiplerin önce K.A. (29) ve M.H'yi (25) gözaltına aldığı, ardından onlarla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişi daha olmak üzere 8 zanlıyı yakaladığı operasyonun detaylarına ulaşıldı.

"Abbas İsa" kod adlı Suriye uyruklu örgüt üyesi K.A'nın 2016'ya kadar DEAŞ'ta aktif olarak görev aldığı, bu tarihten sonra Hatay üzerinden yurda kaçak giriş yaptığı ve 2020'de İstanbul'a geldiği tespit edildi. Örgütün havan biriminde yer aldığı ve bomba yapımı konusunda eğitim aldığı belirlenen K.A'nın, Ebu Ömer isimli DEAŞ sorumlusunun yanında sözde mühimmat doldurma ve temizleme biriminde de görev yaptığı ve DEAŞ'ın sözde Musul valisi Ebu Leys Al Hamduni'nin yanında eğitim aldığı bilgisine ulaşıldı.