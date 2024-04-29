Saldırı hazırlığı içindeki DEAŞ'lı teröristler İstanbul'da yakalandı.
BOMBALI SALDIRI PLANI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirtilen DEAŞ'lı teröristin Beykoz'da yakalandığını açıkladı.
Saldırı hazırlığı içindeki DEAŞ'lı teröristler İstanbul'da yakalandı.
BOMBALI SALDIRI PLANI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirtilen DEAŞ'lı teröristin Beykoz'da yakalandığını açıkladı.
BÜYÜK ÇAPTA PATLAMA ÖNLENDİ
Yerlikaya, sosyal medya hesasından yaptığı açıklamada, "DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-32" operasyonuyla DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu tespit edilen K.A. aynı işyerinde kalan M.H. Beykoz'da yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; K.A.'nın bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği tespit edildi. Ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı anlaşılan kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte kimyasal (patlayıcı) maddeler olduğu anlaşıldı" ifadelerini kullandı.
Terörle mücadelenin kararlılıklar süreceğini belirten, Bakan Yerlikaya açıklamasına şu şekilde devam etti:
"Ayrıca yakalanan şahıslar ile bağlantılı olduğu tespit edilen; A.A., İ.İ., Y.A., A.B., I.B. ve Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonlar sonucu: Bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.
Allah ayaklarına taş değdirmesin. milletimizin duası sizinle. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz"
OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-32" operasyonunun detayları ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terörle mücadelede örgüt faaliyetlerinin engellenmesi ve üyelerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin Beykoz'daki adresini belirleyen ekiplerin önce K.A. (29) ve M.H'yi (25) gözaltına aldığı, ardından onlarla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişi daha olmak üzere 8 zanlıyı yakaladığı operasyonun detaylarına ulaşıldı.
"Abbas İsa" kod adlı Suriye uyruklu örgüt üyesi K.A'nın 2016'ya kadar DEAŞ'ta aktif olarak görev aldığı, bu tarihten sonra Hatay üzerinden yurda kaçak giriş yaptığı ve 2020'de İstanbul'a geldiği tespit edildi. Örgütün havan biriminde yer aldığı ve bomba yapımı konusunda eğitim aldığı belirlenen K.A'nın, Ebu Ömer isimli DEAŞ sorumlusunun yanında sözde mühimmat doldurma ve temizleme biriminde de görev yaptığı ve DEAŞ'ın sözde Musul valisi Ebu Leys Al Hamduni'nin yanında eğitim aldığı bilgisine ulaşıldı.
Afganistan uyruklu şüpheli M.H'nin ise Ocak ayında İran üzerinden kaçak yollarla yurda giriş yaptıktan sonra İstanbul'a geldiği belirlendi.
HEDEF TAKSİM MİYDİ?
Yine şüphelilerin bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlayıcı üretip, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki kutlamalarda başta Taksim olmak üzere çeşitli meydanlarda eylem arayışında oldukları tespit edildi.
Operasyonun devamında gözaltına alınan 6 şüpheliden birinin de örgüt üyesi K.A'nın kardeşi A.A. olduğu, 2014'te Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Muğla'ya gittiği belirlendi.
Gözaltına alınan 8 şüpheliden K.A. ve M.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.