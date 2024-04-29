Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Saat 15.30'da başlayan zirve Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Saat 15.30'da başlayan zirve Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşti.
BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
GÖRÜŞMEDEN KARELER
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesine ilişkin ilk görüntüler de geldi.
GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ
İki liderin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Bahçeli Başkan Erdoğan'ı karşılamada olduğu gibi yine kapıya kadar uğurladı.
Bahçeli zirve sonrası gazetecilerin yanına giderek hatıra fotoğrafı çektirdi.
SEÇİM SONRASI İLK KEZ YÜZ YÜZE ZİRVE
Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Bahçeli ile seçim sonrası ilk kez yüz yüze görüşüyor. Peki görüşmede hangi konular ele alınacak?
A Haber Muhabiri Rüya Akkuş görüşmenin detaylarını aktardı.
Akkuş şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle Bahçeli Mart ayı ortasında bir ev kazası geçirdi. O kazadan sonra bir yüz yüze görüşme gerçekleşmedi. Telefondan geçmiş olsun dilekleri iletildi. Bugün bir sağlık sohbeti gerçekleşecektir.
31 MART SEÇİMLERİ
Bunun yanı sıra 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Cumhur İttifakı'nın iki önemli lideri ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştiriyor. 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirilmişti. Bu açıdan da bu görüşme kıymetli.
31 Mart yerel seçim sonuçları da masada olacak. Hem AK parti hem de MHP bazı illerde birbirlerine fırsat tanıdılar bazı illerde de karşı karşıya geldiler. Tam da o illerde "sandığa da gitmeyen seçmenin de etkisiyle birlikte oy kaybına sebep oldu" yorumları söz konusu.
YENİ ANAYASA
Bir diğer önemli başlık yeni anayasa görüşmeleri oalcak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temslarını sürdürecek ancak bir meclis aritmetiği aranıyor. 360 ve üzeri lazım anayasa değişikliği için… AK Parti ve MHP ilk 4 maddenin korunması noktasında hemfikir. Bununla beraber hangi maddelerde nasıl değişiklikler yapılabilir bunlar da görüşüldü diyebiliriz.
ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞMESİ
Önemli hususlardan bir tanesi de şu; MHP lideri Bahçeli ile görüşme olur beklentisindeydik ancak yeni haftaya Özgür Özel görüşmesiyle başlanmasıyla bekliyordu. Özel ile görüşmeden önce Cumhur İttifakı liderlerinin bir araya gelmesinin sembolik bir anlamı vardır belki de bir mesaj içeriyordur.
Özellikle geçtiğimiz hafta Cumhur ittifakında bir çatlak mı var şeklinde bir soru işareti vardı. Bazı çevreler tarafından dile getiriliyordu bu durum. İki liderin sıcak karşılaşması ve ilk teması biraz da net bir fotoğraf karesi olduğunu söylemek mümkün iddialar karşısında.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Irak'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Terörle mücadele konusunda gündemde olması bekleniyor."