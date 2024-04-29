Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?

SEÇİM SONRASI İLK KEZ YÜZ YÜZE ZİRVE Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Bahçeli ile seçim sonrası ilk kez yüz yüze görüşüyor. Peki görüşmede hangi konular ele alınacak?

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ İki liderin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Bahçeli Başkan Erdoğan'ı karşılamada olduğu gibi yine kapıya kadar uğurladı.

"Özellikle Bahçeli Mart ayı ortasında bir ev kazası geçirdi. O kazadan sonra bir yüz yüze görüşme gerçekleşmedi. Telefondan geçmiş olsun dilekleri iletildi. Bugün bir sağlık sohbeti gerçekleşecektir.

31 MART SEÇİMLERİ

Bunun yanı sıra 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Cumhur İttifakı'nın iki önemli lideri ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştiriyor. 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirilmişti. Bu açıdan da bu görüşme kıymetli.

31 Mart yerel seçim sonuçları da masada olacak. Hem AK parti hem de MHP bazı illerde birbirlerine fırsat tanıdılar bazı illerde de karşı karşıya geldiler. Tam da o illerde "sandığa da gitmeyen seçmenin de etkisiyle birlikte oy kaybına sebep oldu" yorumları söz konusu.

YENİ ANAYASA

Bir diğer önemli başlık yeni anayasa görüşmeleri oalcak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temslarını sürdürecek ancak bir meclis aritmetiği aranıyor. 360 ve üzeri lazım anayasa değişikliği için… AK Parti ve MHP ilk 4 maddenin korunması noktasında hemfikir. Bununla beraber hangi maddelerde nasıl değişiklikler yapılabilir bunlar da görüşüldü diyebiliriz.