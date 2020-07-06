Altın Kelebek'te Müge Anlı'ya iki ödül!

06.07.2020 16:14

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bu yıl ilk kez farklı bir konseptle gerçekleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle 'Kelebekler' bu yıl sahiplerine evlerinde, ofislerinde kavuştu. Bu yıl 46.'ncısı düzenlenen ödül töreninde, televizyon ve müzik dünyasının parlayan yıldızları arasında Atv’den isimler de yerini aldı. İşte Müge Anlı2dan Ebru Şahin'e Kerem Alışık'tan Cem Öğretir'e 2020 Pantene Altın Kelebek Ödül sahipleri...

Pantene Altın Kelebek 2020 Ödülleri, dün geceye damga vurdu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği ödül töreni sunucuları Cem Davran ve Çağla Şıkel oldu. Corona virüs tedbirleri alınarak ödüllerin dağıtıldığı tören ilk kez farklı bir konseptle gerçekleştirildi. Ünlü isimler ödüllerini ofislerinde ya da evlerinde aldılar. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Atv fırtına gibi esti! Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimlere verildi?

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2020!

Pantene Altın Kelebek Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Corona virüsü nedeniyle ilk kez farklı bir konsept ile ödüller sahiplerine takdim edilirken birçok isim pek çok dalda ödüle layık görüldü.

İşte 46.Altın Kelebek Ödülleri sahipleri ve detaylar...

TV ve müzik dünyasının en iyilerinin bulunduğu gecede birçok kategoride ödül verildi. Verilen ödüller arasında "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ve "Pantene Yıldızı Parlayanlar" ödülü Hercai dizisiyle fırtına gibi esen Ebru Şahin'in, "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülü ise yine Hercai'yle adını duyuran Ebrar Demirbilek'in oldu. "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ve "En İyi Kadın Sunucu" ödülü de yıllardır zirveden inmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'nın oldu. "En İyi Erkek Haber Sunucusu" ödülü atv Haber'in başarılı sunucusu Cem Öğretir'e, "En İyi Dizi Müziği" ödülü Perşembe akşamlarının başarılı dizisi olan "Bir Zamanlar Çukurova" müziğiyle Aytekin Ataş'a,"Başarı Ödülü" ise yine aynı dizide oynayan güçlü oyuncu Kerem Alışık'a verildi.

İşte 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ni kazananlar

Ebru Şahin, İlayda Alişan, Alina Boz

-En iyi komedi dizisi kadın oyuncusu-

Ecem Erkek

-En iyi komedi dizisi erkek oyuncusu-

Onur Buldu

-En iyi kadın oyuncu-

Ebru Şahin

-En iyi erkek oyuncu-

Taner Ölmez

-En iyi çocuk oyuncu-

Ebrar Demirbilek

-En iyi komedi dizisi-

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

-Başarı Ödülü-

Alice

Merve Dizdar, Enis Arıkan, Ezgi Mola, İbrahim Selim, Şükrü Özyıldız, Serenay Sarıkaya

-En İyi Yarışma Ödülü-

MasterChef Pantene Altın Kelebek ödül töreninde En İyi Yarışma Ödülüne sahip oldu. Ödülü program yapımcıları İrem Kanan-Bilgin Aslan ve jüri şefleri Mehmet Şef, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu aldı.

-En İyi Gündüz Kuşağı Ödülü ve En İyi Kadın sunucu Ödülü-

Müge Anlı

-En İyi Erkek Sunucu Ödülü-

Acun Ilıcalı

-En iyi haber programı ödülü-

5N1K - Cüneyt Özdemir

-En İyi Kadın Haber sunucusu ödülü-

Ece Üner

-En İyi Erkek Haber Sunucusu ödülü-

Cem Öğretir

-En İyi dizi çifti Ödülü-

Aybüke Pusat- Furkan Andıç

-En İyi Dizi Müziği Ödülü-

Aytekin Ataş

-En İyi Senarist Ödülü-

Deniz Akçay Katıksız

-En İyi Yönetmen Ödülü-

Yusuf Pirhasan

-En İyi Çıkış Yapan şarkıcı Ödülü-

Zeynep Bastık

-En İyi DJ ödülü-

Hey! Douglas

-En İyi Influencer ödülü-

Kafalar

-En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu ödülü-

Burcu Özberk

-En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu ödülü-

Çağlar Ertuğrul

-En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülü-

Afili Aşk

-EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ

AYTEKİN ATAŞ – BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

-EN İYİ SENARİST

DENİZ AKÇAY KATIKSIZ – İSTANBULLU GELİN

-İşte Pantene Altın Kelebek Başarı Ödülü Sahipleri:

-Demet Akbağ

-Kerem Alışık

-Hande Yener

-Emrah

-Serhat Hacıpaşalıoğlu