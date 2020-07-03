Canlı yayında ekibine ve kendisine FETÖ'cü iftirası atılan Müge Anlı yumruğunu masaya vurup konuğunu stüdyodan kovdu

03.07.2020 14:27

2008 yılından bu yana programında hırsızından katiline, yalancısından psikopatına her şey gören Müge Anlı böylesini ilk kez gördü... Yüzlerce davayı çözen, Türkiye'nin en güvenilen isimlerinden biri olan Müge Anlı, Sinop yangını olayında inanması güç mesajlara ulaştı. Sinop'un Türkeli ilçesinde ahşap evde çıkan yangında Nurten(28), oğlu Ramazan Özkaya (4) ve eşinin anneannesi Hanife Özcan(105) kayboldu. O gün bugündür Müge Anlı'nın canlı yayınında kayıplarını arayan Erdal Özkaya'nın mesajları ifşa oldu. Erdal Özkaya'nın bir yakınından Müge Anlı ve ekibi için 'FETÖ'cüler' diyerek suç duyurusunda bulunmasını istediği ortaya çıktı. İşte detaylar...