''Özel ekip'' cinayet evinde! Müge Anlı 28 Haziran 2021 Pazartesi tek parça izle! Büyükşen (mehir) cinayeti çözüldü mü?

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (28 Haziran 2021) neler yaşandı? 13 sezondur izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finaline doğru yaklaşırken canlı yayında peş peşe son dakika gelişmeleri yaşanıyor! 3 çocuklu çiftin esrarengiz ölümü! Doktor Osman Büyükşen'in Konya'daki evlerinde cinayete kurban giden anne ve babası Necla ile Metin Büyükşen için canlı yayında yaptığı çağrı karşılık buldu. Çifte cinayetin akılalmaz sır perdesi Müge Anlı canlı yayınında! İtiraf geldi mi? Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim? Polislik sınavına İstanbul'a geldi, ormana gitti kayıplara karıştı! Günler sonra gelen haber! 27 yaşındaki Abdülkadir Dursun'la ilgili sıcak gelişme ve daha fazlası Atv Müge Anlı son bölümde.