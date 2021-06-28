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''Özel ekip'' cinayet evinde! Müge Anlı 28 Haziran 2021 Pazartesi tek parça izle! Büyükşen (mehir) cinayeti çözüldü mü?

''Özel ekip'' cinayet evinde! Müge Anlı 28 Haziran 2021 Pazartesi tek parça izle! Büyükşen (mehir) cinayeti çözüldü mü?
28.06.2021 13:52
Ana Sayfa 03:01
7 farkı bulun! CHP’den kaçak...
Ana Sayfa 01:12
Maraşlı'nın Celal Kün'ü Burak...
Ana Sayfa 00:33
Beren Saat mor bikinisiyle...
Ana Sayfa 00:50
'Ne yapıyorsunuz Hande Hanım?'...
Ana Sayfa 00:53
Barbie plajda! Görenler...
Ana Sayfa 01:06
İETT otobüsü şoförü ile...
Ana Sayfa 01:51
Kısıtlama sonrası İstanbul’da...
Ana Sayfa 02:42
Kars'ta bir köy alevlere...
Ana Sayfa 11:38
CHP'den tam kadro kaçak...
Ana Sayfa 00:31
Konuşma yapan başkanın üzerine...
Ana Sayfa 04:55
Eşi terkedince tüpü patlattı:...
Ana Sayfa 01:04
Alevlerin evine ulaşmaması...

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (28 Haziran 2021) neler yaşandı? 13 sezondur izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finaline doğru yaklaşırken canlı yayında peş peşe son dakika gelişmeleri yaşanıyor! 3 çocuklu çiftin esrarengiz ölümü! Doktor Osman Büyükşen'in Konya'daki evlerinde cinayete kurban giden anne ve babası Necla ile Metin Büyükşen için canlı yayında yaptığı çağrı karşılık buldu. Çifte cinayetin akılalmaz sır perdesi Müge Anlı canlı yayınında! İtiraf geldi mi? Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim? Polislik sınavına İstanbul'a geldi, ormana gitti kayıplara karıştı! Günler sonra gelen haber! 27 yaşındaki Abdülkadir Dursun'la ilgili sıcak gelişme ve daha fazlası Atv Müge Anlı son bölümde.


Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Haziran 2021 Programı tek parça izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları