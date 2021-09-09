Müge Anlı 8 Eylül 2021 programı tek parça videosu! Ekranların ilgiyle izlenen ve hafta içi hergün ATV ekranlarında yayınlanan Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 8 Eylül 2021 tarihli programı birbirinden çarpıcı olaylarla bugün yine izleyenleri ekrana kilitledi. Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin katili kim? 27 yıllık hasret sona erdi. Melike hiç görmediği annesine Müge Anlı stüdyosunda canlı yayında kavuştu. Marketti çifti kim neden öldürdü? Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan neden öldürüldü? Türkiye'nin gündemine oturan aile Palular... Karar duruşmasında son sözlerini söylediler. Mahkeme salonunda neler yaşandı, hakim ne karar verdi? Palu ailesi davasında son karar ve daha fazlası Müge Anlı son bölümde.

Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluştu. Müge Anlı Atv canlı yayını ve Müge Anlı son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

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Darp, işkence, cinayet! Aynı kaderi yaşayan iki kardeş, dehşet evindeki korkunç gece! Kan donduran detaylar...Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin katili kim?

Müge Anlı'da mucize kavuşmalar, kardeş ve yeğenler... 27 yıllık hasret sona erdi. Melike'nin hiç görmediği annesiyle buluşması Müge Anlı'da!

Markette öldürülen çift, dikkat çeken detaylar... Marketti çifti kim neden öldürdü? Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan neden öldürüldü? Ailenin şüphelendiği isim Atv canlı yayınında.

Türkiye'nin gündemine oturan aile Palular... Karar duruşmasında son sözlerini söylediler. Mahkeme salonunda neler yaşandı, hakim ne karar verdi? Palu ailesi davasında son karar ve daha fazlası Müge Anlı canlı yayınında.

İşkence kurbanı iki kardeş! Kan gölüne dönen ev, soru işaretleri... Evdeki bakıcı ile ilgili iddialar, uçlanan akraba, Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşleri kim, neden öldürdü? Şen kardeşlerin bakıcısı hakkında şok iddialar dikkat çeken açıklamalar! İddiaların odağındaki bakıcının eski eşi ve eşi Müge Anlı canlı yayınında...

27 yıllık özlem, yürek burkan bir hikaye, şiddet mağduru anne ve kız! Osmaniye'de yaşamını sürdüren Melike Oyunlu'nun anne hasreti son mu buluyor?

Kiralık katil şüphesi... Esas katiller dışarıda mı? Çifte cinayette tetiği kim çekti? Cinayet saatinde şüphe uyandıran araç kime aitti? Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili yeni detaylar Müge Anlı'da.

21 yaşında genç bir kız ve 60 yaşında bir öğretmen. Aileyi şoke eden evlilik, endişe ve gözyaşı... Günlerdir kayıp olan ikili nerede?

Hatay'daki dehşet gecesi... Darp işkence katliam... Evdeki bakıcı...

Kan gölüne dönen odalar...

Şen kardeşleri kim neden öldürdü?

Bir evladın anne özlemi. Bebekten annesinden ayrıldı, amcası tarafından evlatlık alındı. Melike'nin filmleri aratmayan öyküsü...