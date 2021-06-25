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Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Osman doktorun çağrısı karşılık buldu!

Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Osman doktorun çağrısı karşılık buldu!
25.06.2021 10:39
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Büyükşen cinayetinin üzerinden 2,5 yıl geçti... ''Mehir cinayeti'' olarak akıllarda yer etti... Konya'daki evlerinde çay içerken öldürüldüler... Konya'daki korkunç cinayette katil kim? Müge Anlı, bu konuyu bir daha gündeme getirdiklerini zira artık yetkililer ve hukuk açısından çözümlenmesini zira konunun gayet açık olduğunu vurguladı. Doktor Osman'ın canlı yayındaki serzenişi yanıt buldu. Jandarma Genel Komutanlığı cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin katil ve katillerinin ortaya çıkarılması için Jasat'ın 10 deneyimli dedektifini bir araya getirerek özel bir ekip kurdu. İşte Müge Anlı'nın flaş gelişmeye aktardığı anlar...


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları