Maraşlı 11. bölüm fragmanı: ''Ne bu yolun bir dönüşü, ne de benim dönmeye niyetim var...''

Yapımını ‘’TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği büyük beğeni toplayan dizi “Maraşlı” kısa sürede fenomen oldu. Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un arasında Maraşlı 11. bölümde neler yaşanacak merak ediliyor. Maraşlı 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, ''Ne bu yolun bir dönüşü, ne de benim dönmeye niyetim var...'' sözü dikkat çekiyor. İşte ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı 11. bölüm fragmanı...