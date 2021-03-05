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Maraşlı 9. bölüm fragmanı: "Mahur ile birlikte dünyanın en güzel ismi de gitti"

Maraşlı 9. bölüm fragmanı:
05.03.2021 18:54
Ana Sayfa 00:45
Hercai 62. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 00:44
Maraşlı 9. bölüm 2. fragmanı
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Maraşlı 9. bölüm fragmanı
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Yapımını ‘’TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği büyük beğeni toplayan Atv dizisi “Maraşlı” kısa sürede fenomen oldu. Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un arasında Maraşlı 9. son bölümde bomba gelişmeler yaşandı. Merakla beklenen Maraşlı 9. bölüm fragmanı geldi. İşte ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı 9. bölüm fragmanı...


Maraşlı; Savaş'ın, İlhan'ı alıkoyduğunu duyar. Ozan'ı sorguya çeken Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu öğrenir. İlhan ise Savaş'tan uçakla taşımacılığını yapacağı kirli işleri öğrenir. Maraşlı, başı artık iyice dertte olan İlhan'a yardım edecek mi? Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek? Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir. Firuzan yine aşk mevzusunu açar ama bu kez Aziz de çok şüphelenir. Yaşananlardan Maraşlı'yı sorumlu tutan Aziz, arasının bozuk olduğu Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez. Mahur, babasını affedebilecek mi? Aziz; Maraşlı ve Mahur aşkını öğrenecek mi? Necati, Aziz'e 'neden Ömer'i öldürenin ben olduğumu söylemiyorsun?' diye sorar. Ev halkına bu gerçeği anlatmayan Aziz, Necati'yi tüm olanların dışında tutarak korumak ister. Baba oğulun arası düzelecek mi? Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı?

Maraşlı Videoları
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