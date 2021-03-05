Maraşlı 9. bölüm 2. fragmanı: "Ya Mahur'u geri getirirsin, ya da bizimle işin biter!"

Yapımını ‘’TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği büyük beğeni toplayan Atv dizisi “Maraşlı” kısa sürede fenomen oldu. Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un başarılı performansı ile 8. bölümü geride bırakan fenomen dizi Maraşlı 9. bölüm 2. fragmanı geldi.