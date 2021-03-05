Haberler Video Maraşlı Videoları Maraşlı 9. bölüm 2. fragmanı: "Ya Mahur'u geri getirirsin, ya da bizimle işin biter!"

Maraşlı 9. bölüm 2. fragmanı: "Ya Mahur'u geri getirirsin, ya da bizimle işin biter!"

Maraşlı 9. bölüm 2. fragmanı:
05.03.2021 18:58
Ana Sayfa 00:45
Hercai 62. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 00:44
Kardeşlerim 3. bölüm 2....
Ana Sayfa 04:23
İşte Cougar helikopterin...
Ana Sayfa 01:58
Oğlunun cansız bedeni sudan...
Ana Sayfa 03:12
Organ nakli gerçekleşen Hakan...
Ana Sayfa 02:27
Helikopter neden düştü? Hava...
Ana Sayfa 01:30
Kartal'da dershanede yangın!...
Ana Sayfa 02:13
Bitlis'te şehit olan...
Ana Sayfa 01:27
Dünya Türkiye'ye şehitleri...
Ana Sayfa 00:14
Evinde bıçaklı saldırıya...
Ana Sayfa 00:50
Kağıthane'de hareketli...
Ana Sayfa 01:18
Üsküdar'da intihar! Öğretmen...

Yapımını ‘’TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği büyük beğeni toplayan Atv dizisi “Maraşlı” kısa sürede fenomen oldu. Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un başarılı performansı ile 8. bölümü geride bırakan fenomen dizi Maraşlı 9. bölüm 2. fragmanı geldi.


Maraşlı; Savaş'ın, İlhan'ı alıkoyduğunu duyar. Ozan'ı sorguya çeken Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu öğrenir. İlhan ise Savaş'tan uçakla taşımacılığını yapacağı kirli işleri öğrenir. Maraşlı, başı artık iyice dertte olan İlhan'a yardım edecek mi? Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek? Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir. Firuzan yine aşk mevzusunu açar ama bu kez Aziz de çok şüphelenir. Yaşananlardan Maraşlı'yı sorumlu tutan Aziz, arasının bozuk olduğu Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez. Mahur, babasını affedebilecek mi? Aziz; Maraşlı ve Mahur aşkını öğrenecek mi? Necati, Aziz'e 'neden Ömer'i öldürenin ben olduğumu söylemiyorsun?' diye sorar. Ev halkına bu gerçeği anlatmayan Aziz, Necati'yi tüm olanların dışında tutarak korumak ister. Baba oğulun arası düzelecek mi? Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı?

Maraşlı Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ