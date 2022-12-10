Zeynep Ergül son hali videosu izle! Müge Anlı'yı çileden çıkartmıştı... Zeynep Ergül'ün Tiktok görüntüleri viral oldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e kayıp kızını aramak için çıkan Zeynep Ergül hem bir başka cinayet dosyasının açılmasına ön ayak olmuş hem de Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, akılalmaz bir olayla sarsılmıştı. Yıllar önce işlenen bir cinayetin şans eseri ortaya çıkması hem izleyicileri hem adli makamları şaşkına çevirdi. Bu cinayetin arkasındaki isimlerden biri de Zeynep Ergül'dü. Ergül, programa bağlanan izleyiciler tarafından kaçakçılık ve fuhuş gibi birçok suçla itham edildi.

Zeynep Ergül, bir nevi kendi kazdığı çukura düşmüştü. Aslında Mehmet Muharrem Elbay cinayeti, Zeynep Ergül programa katılmadan yıllar önce işlenmişti fakat yeterli delil bulunamadığından dosya kapatılmıştı. Kayıp kızını aramak için programa başvuran Zeynep Ergül, ilk önce kızının kendisi hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Ergül'ün kızı, annesinin engelli raporu alıp dilenmek için sürekli yalan söylediğini ve kendisine kötü davrandığını söyleyerek eve dönmek istemediğini belirtti. Zeynep Ergül ise gırtlak kanserinden görme engeline, duyma engelinden 'çıtlak' kola kadar birçok hastalığa sahip olduğunu söyledi. Üstelik yürüyüşünü değiştiren ve bayılma numarası yapan Ergül, o dönem felçli olduğunu dile getiriyordu.

Web tasarım kursuna bile giden Zeynep Ergül, söylediği özlü sözlerle internet fenomeni hâline geldi. Kızının bulunmasının ardından Zeynep Ergül ve ailesinin yıllar önce işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayeti ile bağlantılı olduğu kesinleşince cinayet dosyası tekrar açıldı. Her seferinde suçlamaları reddeden Ergül, kendini savunurken 'Taş yere düşmeden çıngırdar mı?', 'Beni kınayan benim gömleğimi giysin.' gibi özlü sözlerle hafızalara kazındı. Özellikle çocukken Şeker Kız Candy'yi izlemek istediğinde abisinin onu dövdüğünü anlatması stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına sebep olmuştu.

Birçok farklı hastalığı olduğunu iddia eden Ergül, programda Doktor Şevki Sözen'i bile şaşkına çevirdi zaman zaman.

Sosyoloji bölümünü bitirdiğinde Müge Anlı'yı alnından öpmeyi planlıyordu. Zeynep Ergül, sosyoloji bölümünde okuduğunu söylüyordu. Kendini farklı alanlarda geliştirmesine rağmen kenevirle marulu ayırt edemiyordu.

Okulu bitirince Müge Anlı'yı alnından öpmek istediğini ifade eden Ergül, onu Antalya'da gördüğünü iddia edenlere: 'Antalya'ya gitmişim. Ben Antalya'ya nasıl gitmişim ya?' diyerek sitem ediyordu.

Zeynep Ergül, suçu gizleme ve delilleri karartma gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Zeynep Ergül'ün eski eşi de cinayetin içinde olan isimlerden biriydi ve programın ilerleyip çok ses getirmesine dayanamayarak cinayeti itiraf etti. Cinayetle ilgili olarak tutuklanan isimler arasında yer alan Zeynep Ergül, delilleri yok etme suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı. Zeynep Ergül'ün yanı sıra Mehmet Muharrem Elbay'ın kızının kulağına adını okuyan Zeynep'in ağabeyi Cahit Ergül de tutuklandı.Zeynep Ergül'ün beraat ettiğine dair haberler gündeme gelmişti. Zeynep Ergül'ün tutuklanmasının ardından cezaevi süreci başladı. Tam 25 ay boyunca hapishanede kalan Ergül, mahkemede 4 yıl ceza aldı ve içeride yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Ergül'ün ağabeyi ve diğer sanıklar ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Üç yıllık dosyanın canlı yayında çözülmesinin ardından seyirciler olayın takipçisi olmaya ve yaşanan gelişmeleri araştırmaya devam etti.

Aradan geçen birkaç yıldan sonra ortaya çıkan Zeynep Ergül, değişimiyle herkesi çok şaşırttı.

İŞTE ZEYNEP ERGÜL'ÜN SON HALİ

Birkaç gün önce TikTok üzerinde yayımlanan bir video gündeme bomba gibi düştü ve birçok sosyal medya platformunda defalarca paylaşıldı. Zeynep Ergül'ün beraat ettikten sonra çekilen görüntülerinde birinin Öğretmenler Günü'nü kutladığı ve çok mutlu olduğu görülüyordu. Üstelik videoda tıpkı programda yaptığı gibi özlü sözler söylüyordu. Videoyu yayınlayan hesap da Zeynep Ergül'e teşekkür eden bir açıklama yaptı.