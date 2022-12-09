Hülya Avşar'ın yeni partnerini yolda buldu! Bakın kime benzetildi

Kaya Çilingiroğlu ile 7 yıl aynı yastığa baş koyan ve 2005'te sona eren bu evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Avşar, şimdi ise klibiyle gündem oldu. Ünlü şarkıcıya klipte yürüyüş yaparken sokakta karşılaştığı ve "Klibimde oynar mısınız?" sorusunu yönelttiği Murat Altan eşlik etti. Murat Altan'ı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları "Kaya Çilingiroğlu'nun aynısı", "Kaya'nın ikizi" yorumlarında bulundu. Murat Altan ile Hülya Avşar'ın yatak odası sahnesindeki bakışmaları da çok konuşulurken ünlü şarkıcının klipte soyunması dikkat çekti