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Ebru Şallı “Berom” dediği Beren Tan’ı paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Ebru Şallı “Berom” dediği Beren Tan’ı paylaştı! Sosyal medya onu konuştu
11.12.2022 18:11 - Son Güncelleme: 11.12.2022 18:11

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Son dönemlerde eşi Uğur Akkuş ile sık sık magazin gündeminde yer alan Ebru Şallı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Şallı, Harun Tan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Beren Tan ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Şallı'nın "Berom" diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada gündem oldu. Beren Tan için "Ay maşallah, çıkarmayın dışarı", "Bu nasıl bir yakışıklılık", "Maşallah çok yakışıklı" yorumları yapıldı. İşte Ebru Şallı'nın gözünden sakındığı biricik oğlu...

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