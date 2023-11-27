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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023, 13:05 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023, 13:18

Zeynep Bastık sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile dudak dudağa! Bacak, sırt ve göğüs dekolteli şuh pozlarına tepki yağdı: İddialı değil çıplak!

Son dönemlerde adından sık sık söz ettiren Zeynep Bastık, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile dudak dudağa verdiği pozla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Çok konuşulan karenin ardından Zeynep Bastık’tan bir paylaşım daha geldi. Kırmızı elbisesi ile kamera karşısına geçen Bastık’ın bacak, sırt ve göğüs dekolteli pozları sosyal medyada büyük tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı “İddialı değil çıplak” derken bir başkası “Teşhircilik” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Zeynep Bastık, şarkıları ve sahne performansları yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

Bastık, son olarak doğum günü kutlamasında tercih ettiği konseptle ilgi odağı olmuştu. Roman havası konseptli doğum günüyle çok konuşulan Zeynep Bastık, yeni sevgilisini doğum gününde ilan etmişti.

Bastık şimdi ise sevgilisi ile verdiği dudak dudağa pozla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Çok konuşulan pozun ardından hız kesmeyen Bastık, bacak, sırt ve göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile çektirdiği fotoğrafları da art arda yayınladı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan pozlara tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bir sosyal medya kullanıcısı "İddialı değil çıplak" derken bir başkası "Teşhircilik" ifadelerini kullandı.

İşte o pozlar...

NE OLMUŞTU?
Roman havası konseptli doğum günüyle çok konuşulan Zeynep Bastık yeni sevgilisini doğum gününde ilan etmişti.

Bastık'ın sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Şişli'de bir düğün salonunda roman düğünü yaparak evleneceği iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı hakkında çıkan iddialara ise sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile cevap vermişti.

"EVLENMİYORUM"
Bastık evleneceği yönündeki haberleri; "Komik ve yalan bir haberin açıklamasını yapacağım. Yarın benim evleniyor olmam. Şişli'de bir düğün salonunda roman düğünü yapıyor olmamla ilgili tuhaf bir haber dolanıyor. Size kötü bir haberim var. Evlenmiyorum" diyerek yalanlamıştı.

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