Zerrin Özer senelerdir sakladığı tecavüzcüsünün ismini duyunca ağzı açık kaldı! Ümit Güner kimdir, öldü mü?

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, kendisine tecavüz eden kişinin ismini katıldığı bir Youtube programında açıkladı. Zerrin Özer, "Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım" ifadelerini kullanmış ve bu açıklamalar sonrası iddialar Güner Ümit'i gündeme taşımıştı. Bu noktada "Güner Ümit kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Güner Ümit, bir dönemin çokça izlenen programı Turnike'yi sunmuştu. Peki; Ümit Güner kimdir? Ümit Güner Zerrin Özer olayı nedir?

Ümit Güner kimdir? Ümit Güner günün en çok aranılan isimlerinden biri oldu. Ünlü sanatçı Zerrin Özer, kendisine tecavüz eden kişinin ismini katıldığı bir Youtube programında açıkladı. Özer, "Abim dediğim Ümit Güner'in tecavüzüne uğradım" dedi. Özer'in bu açıklamasının ardından isim benzerliği nedeniyle konuya Güner Ümit de dahil oldu. Fakat bahsi geçen kişi şovmen Güner Ümit değil, Ümit Güner.

ÜMİT GÜNER ZERRİN ÖZER OLAYI NEDİR?

Bir YouTube kanalına konuk olan Zerrin Özer, abi dediği kişinin tecavüzüne uğradığını anlattı.

Yıllar önce Ümit Güner isimli bir yapımcının tecavüze uğradığını anlatan usta sanatçı, "Adam geçenlerde vefat etmiş. Ölünün arkasından konuşulmaz ama ne söyleyeyim hakkımı helal etmiyorum. Kıymetli ailesi ismin açıklanmasına bir şey demesin. Çünkü ilk defa siz ismini verdiniz" ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarını anlatan Özer, sözlerine şöyle devam etti:

"ÜSTÜMDE 180 KİLO ADAM"

"Öyle bir şey var ki, genç kızsınız ve aileniz muhafazakar olduğu için böyle bir şeye çok önem veriyor. Türkiye böyleydi o zaman. Şimdi ki gibi artık böyle iğrenç bir hale gelmemişti. Bir gün bu olay başıma bu olay gelmiş, dayak yiye yiye, yumruk yiye yiye. Üstümde 180 kilo bir adam. Bağırıyorum, ben onu hayatımda en yakın abim biliyorum. Ben o zaman başkasına aşığım ve bir tek ona anlatabiliyorum."

"ABLAMA SÖYLESEM ADAMI ÖLDÜRÜR ANNEME SÖYLESEM KALP KRİZİ GEÇİRİR"

"Annem Ankara'ya diğer ablamların yanına gitmişti. Tülay ablam burada, Sezen, Pakize abla ile çok yakın arkadaştı. Ben de evde tek kalıyorum, günlerce yorganı çekiyorum ağlıyorum. Diyorum ki, ben bunu Tülay ablama söylesem, Tülay ablam gider bu adamı vurur. Annem de bunu duyar kalp krizi geçirir. Ben aileyi bitirmiş olurum dedim. Susmam lazım dedim. Neler yaşadım bir Allah bir ben biliyorum."

"HEP AĞLADIĞIM İÇİN SİYAH GÖZLÜK TAKIYORUM"

"Ben bu adamın suratına baka baka çalıştım. Sonra albüm yaptım, yine devam ettim. Zaman geçiyor, benim bir evlilik yapmam gerekiyor dedim. Ona da müsaade etmediler. Yıllarca ben bunu psikiyatristimle konuştum. "Bunu içinden atman gerekiyor" dedi. Diyorlardı ya "Zerrin hep ağlıyor, hep siyah gözlük takıyor" Kimseye bakamıyor ki Zerrin."

GÜNER ÜMİT KİMDİR?

Zerrin Özer, kendisine tecavüz eden kişinin ismini katıldığı bir Youtube programında açıkladı. Ünlü sanatçı "Abim dediğim Ümit Güner'in tecavüzüne uğradım" dedi. Özer'in bu açıklamasının ardından isim benzerliği nedeniyle konuya Güner Ümit de dahil oldu.

Güner Ümit, (d. 1945, Eskişehir), televizyon ekranlarında 1990'lı yıllarda TRT, Star TV, Kanal 6, Kanal D ve Atv ekranlarında gösterilen yarışma programı Turnike 'yi sunmuş, ayrıca dublaj sanatçısı olarak da yerli ve yabancı filmlerin seslendirmesinde yer almıştır.

Turnike programı, 1992'de TRT 1'de gündüz kuşağı yarışması olarak yayın hayatına başlamış, 1993 yılının başlarında Star Tv'ye transfer olarak yoluna "Süper Turnike" adıyla devam etmiştir. Yaz tatilinin ardından, yeni yayın döneminde Kanal 6'ya transfer olan program, burada "Mega Turnike" adıyla yayımlanmıştır. Star Tv, Süper Turnike yarışmasını Yıldo ile devam ettirmiş ve rekabet oluşmuştur. 28 Şubat 1994'de Mega Turnike'nin 100. programı ekranlara gelmiştir. 1 Temmuz 1994'te yayımlanan 200.bölümle Kanal 6'da Mega Turnike sona ermiştir. Star Tv'ye transfer olmuş, burada 11 Ekim 1994 tarihinden itibaren "Süper Turnike" adıyla yayımlanmıştır.

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, kendisine tecavüz eden kişinin ismini katıldığı bir Youtube programında açıkladı. Özer, "Abim dediğim Ümit Güner'in tecavüzüne uğradım" dedi. Özer'in bu açıklamasının ardından isim benzerliği nedeniyle konuya Güner Ümit de dahil oldu.

Fakat iddiaların odağındaki kişi şovmen Güner Ümit değil, Ümit Güner.