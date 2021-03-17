Serenay Sarıkaya'dan Demet Akalın açıklaması! Maldivler tatilindeki o fotoğrafla ne ima etti? |Videosunu izle

Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile olan ilişkisi, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'nın tatili bitmiyor. Yaz aylarını Kaz Dağları'nda geçiren Serenay Sarıkaya, pandemi nedeniyle 'Bergen' filminin çekimleri ertelenince soluğu Maldivler'de almıştı. Serenay Sarıkaya'nın bitmeyen tatili günlerce konuşulurken "Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz, linki yana bırakıyorum" ifadesi çok konuşulmuştu. Serenay Sarıkaya bu sözlerin açıklık getirdi.

Maldivler tatilini noktalayıp Türkiye'ye dönen Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Sarıkaya'nın tatil fotoğraflarındaki ışığı beğenmeyen Demet Akalın "Kim çekiyor bunları" diye sormuş, Sarıkaya daha sonra "Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz" diyerek annesiyle fotoğraflarını yayınlamıştı. Sarıkaya konuyla ilgili sorular üzerine o paylaşımı Akalın'a cevaben değil, hayatında kimse olmadığı mesajını vermek için yaptığını söyledi. 29 yaşındaki oyuncu "Demet Akalın'a değil, size ithafen yapmış oldum."

"BERGEN'İ HEYECANLA BEKLİYORDUM"



Sarıkaya, şarkıcı Bergen'in acılarla dolu yaşamını konu alan sinema filminde başrol oynayacaktı, ancak projenin çekimleri pandemi nedeniyle ertelendi. Farklı projelere yöneldiğini söyleyen Sarıkaya, "Bergen filmini ben de çok heyecanla bekliyordum ama bazı sıkıntılar oldu. Yaza doğru başka bir-iki projem başlayacak. Şu an hazırlıklar devam ediyor" dedi.