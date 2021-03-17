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Burak Deniz'den sevgilisi Didem Soydan bombası!

Burak Deniz'den sevgilisi Didem Soydan bombası!
17.03.2021 16:28
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Burak Deniz, Maraşlı'yla ekranlara bir döndü bir döndü. 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaı. Model Didem Soydan'la aşk yaşayan Burak Deniz, atv ekranlarında izleyici karşısına çıka ve başrollerini Alina Boz'la paylaştığı Maraşlı'yla geri döndü. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Burak Deniz, önceki gün Etiler'de bir hastane çıkışında objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde Didem Soydan ile hakkında ayrılık iddiası çıkan, bu iddiaları sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile yalanlayan ünlü oyuncu, evlilik açıklamasında bulundu.


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