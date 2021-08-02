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Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin'i görenler tanıyamadı! Güzelliğiyle hayran bıraktı…

Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin'i görenler tanıyamadı! Güzelliğiyle hayran bıraktı…
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Oyuncu Yılmaz Erdoğan, Asım Noyan karakterini canlandırdığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Filmde kızı Nazlı Noyan için gemileri yakan dolandırıcı bir babayı canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın gerçek hayattaki kızı da merak konusu oldu. Erdoğan'ın Sanem Oktar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Berfin Erdoğan'ı görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Berfin Erdoğan güzelliği ile ilgi odağı olurken baba-kızın benzerliği dikkat çekti. İşte Yılmaz Erdoğan'ın biricik kızı Berfin Erdoğan...


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