Yangın mahallinde silahlı kavga! Şarkıcı Yusuf Güney ve orman memurları arasında kavga! İlk açıklama geldi: Öldüresiye saldırdılar

Geçtiğimiz günlerde bir taksiciyle tartışan ve bu anları Instagram hesabından yayınlayan Yusuf Güney bu kez de gözaltında... Antalya Manavgat’taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren şarkıcı Yusuf Güney, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkiinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışma yaşadı. Yusuf Güney, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışıp havaya ateş edince gözaltına alındı.

Antalya'da Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nde, 31 Temmuz 2008 tarihinde çıkan ve 5 gün sonra kontrol altına alınabilen Taşağıl orman yangını, Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçmişti. Manavgat ve Serik ilçeleri sınırlarında 16 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu yangında yüz binlerce ağaç ve canlı yok olmuştu. 13 yıl sonra yine bölgede yangın, tehdit unsuru oldu.

Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında bulunan Kızıldağ Mahallesi, Taşağıl'ın kuzeyinde kalıyor. 13 yıl önce yanmayan bu noktalar ise 7 gündür süren yangınla tamamen küle dönmek üzere. Ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri alevlere sürekli su taşıyarak büyümesini engellemeye çalışıyor. Yangının Kızıldağ'ı aşması halinde bölgedeki yerleşim yerleri Demirciler Mahallesi, Köprülü Kanyon'un bulunduğu Beşkonak Mahallesi yangından zarar görebilir.

ŞARKICI YUSUF GÜNEY GÖZALTINDA

:Bölgedeki çalışmalara yangın söndürme tüpleriyle destek veren şarkıcı Yusuf Güney, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkisinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışma yaşadı.

İddiaya göre Güney, istediği yerlere müdahale etmedikleri gerekçesiyle kavga ettiği orman memurlarının üzerine yürüdü ve yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş etti.

Bölgedeki jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Güney, Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürüldü.

TAKSİCİYLE TARTIŞMIŞTI

Yusuf Güney geçtiğimiz günlerde bir taksici ile tartış ve bu anları Instagram hesabından paylaşmıştı. Karşıya geçmek için taksi bekleyen ünlü şarkıcı şoförler tarafından reddedilince sinirlendi. Bir taksi durdurup binen Güney, '1.5 saattir taksi bekliyorum kim almıyor. Bu abimiz de karşıya geçmek istemiyormuş, neymiş trafik varmış" dedi.

Bu sırada şoför "Beni tehdit ediyorsun" diye tepki gösterdi. Güney "Artistlik yapma" cevabını verdi.

Taksici ile ağız dalaşına giren Güney'in o anları sosyal medyada hızla yayıldı. Çok sayıda kullanıcı Güney'e hak verdi.