Yıldız Tilbe de kostümüyle olay oldu! ‘İç çamaşırıyla sahne almak moda mı oldu?’

Yıldız Tilbe de kostümüyle olay oldu! İstanbul'da bir mekanda konser veren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin tercih ettiği sahne kıyafeti de Gülşen'inkilere benzetildi. Konserden görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine gündem olan Tilbe'nin kıyafetinin azizliğine uğradığı da görüldü. Sadece göğüslerini kapattığı büstiyerini ara ara düzelten şarkıcının bir süre sonra gözüken iç çamaşırı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Tilbe için 'Soyunma sırası kimde acaba?', 'Moda mı oldu iç çamaşırıyla sahne almak?', 'Yıldız Tilbe eksik kalmıştı. O da yaptı, tam oldu' gibi yorumlarda bulundu. İşte Yıldız Tilbe'nin o kostümü...