Burak Çelik’in eski eşini gören şaştı kaldı! Meğer tescilli güzelle evliymiş…

Burak Çelik’in eski eşini gören şaştı kaldı! Kadrosunda Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Serhat Kılıç, Erkan Avcı gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman'da Göktuğ karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burak Çelik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Başarılı oyunculuk performansı ile dikkat çeken oyuncunun özellikle eski eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Burak Çelik eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Çelik'in bir dönem Best Model Of Turkey birincisi ile evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Burak Çelik'in eski eşi kimmiş...