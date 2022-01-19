"Didem'e benziyor" Burak Deniz Didem Soydan'ı unuttu gönlünü eski rol arkadaşına kaptırdı!

Burak Deniz Didem Soydan'ı unuttu, gönlünü eski rol arkadaşına kaptırdı! Tatile çıkan ikiliden sürpriz ismi görenler "Didem'e benziyor" diyor... Son olarak model Didem Soydan'la aşk yaşayan Burak Deniz, daha sonra gecelerde çapkınlık turuna çıksa da kalbini kimseye kaptırmamıştı. Ancak yakışıklı oyuncunun şimdilerde oyuncu arkadaşı ile yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Bolu'da kar tatili yapan ikili, sürekli aynı yerden fotoğraflar paylaşıp birbirinin pozlarını beğeniyor. İşte Burak Deniz'in yeni sevgilisi...