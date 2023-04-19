RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereli çıktı!

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereli çıktı!
19.04.2023 22:21

OTOMATİK OYNAT

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Sakar Şakir, Tarzan Rıfkı, Hababam Sınıfı, Sahte Kabadayı, Atla Gel Şaban, Yedi Bela Hüsnü ve daha nicesi... Rol aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kemal Sunal, Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı. Türk sinemasının gülen yüzü Sunal'ın hayatı televizyon ekranlarında yayınlanan filmlerinin ardından merak edip araştırılmaya başlandı. Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun özellikle doğup büyüdüğü yer merak edildi. Sunal'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Malatya'nın Doğanyol İlçesi Gökçe Mahallesi'nde doğan ve 9 yaşına kadar burada yaşayan Kemal Sunal, babasının İstanbul'a gitmesi ile İstanbul'da nüfus cüzdanı çıkarılıp İstanbul doğumlu olarak yazıldığı ifade ediliyor.

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