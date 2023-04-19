RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Şeyma Subaşı'nın düğününe davet edilen 15 kişi kim belli oldu!

Şeyma Subaşı'nın düğününe davet edilen 15 kişi kim belli oldu!

Şeyma Subaşı'nın düğününe davet edilen 15 kişi kim belli oldu!
19.04.2023 16:10 - Son Güncelleme: 19.04.2023 16:11

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:20
Hazal Kaya ile Ceyda Düvenci...
Magazin 00:12
Dağhan Külegeç sevgilisi Tuğba...
Magazin 02:59
Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın...
Magazin 00:32
Kayahan'ın kızı Beste Açar’dan...
Magazin 00:20
Nuri Alço’dan Seranay...
Magazin 00:16
Yalı Çapkını yönetmeninden...
Magazin 02:28
48 yaşındaki Murat Başaran...
Magazin 00:47
Buckingham Prensesi Henna...
Magazin 00:26
İbrahim Çelikkol hakkında...
Magazin 00:15
Burcu Özberk eski evini...
Magazin 04:44
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç...
Magazin 00:17
Kumsalda salına salına yürüyen...

Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te nikah masasına oturacak. Düğüne günler kala Şeyma Subaşı'nın önce Instagram'da abonelik sistemi açması ardından aboneliğine zam yapması çok konuşulmuştu. Önceki gün bekarlığa veda partisi yapan Subaşı'nın partisi, aboneler tarafından beğenilmezken bakın, Subaşı sadece abonelere özel olan içerikleri paylaştığı için sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'i engellemişti. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da çift düğün hazırlıklarına devam ediyor. Hem Şeyma Subaşı'nın düğüne çağıracağı 15 kişi hem de düğüne dair tüm detaylar belli oldu.

Magazin Videoları
SON DAKİKA