Şeyma Subaşı'nın düğününe davet edilen 15 kişi kim belli oldu!

Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te nikah masasına oturacak. Düğüne günler kala Şeyma Subaşı'nın önce Instagram'da abonelik sistemi açması ardından aboneliğine zam yapması çok konuşulmuştu. Önceki gün bekarlığa veda partisi yapan Subaşı'nın partisi, aboneler tarafından beğenilmezken bakın, Subaşı sadece abonelere özel olan içerikleri paylaştığı için sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'i engellemişti. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da çift düğün hazırlıklarına devam ediyor. Hem Şeyma Subaşı'nın düğüne çağıracağı 15 kişi hem de düğüne dair tüm detaylar belli oldu.