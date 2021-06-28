Haberler Video Magazin Videoları Yeliz Yeşilmen plaja indi görenler dönüp bir daha baktı! İmaj değiştiren Yeliz Yeşilmen'in son halini kimse tanımadı

Yeliz Yeşilmen plaja indi görenler dönüp bir daha baktı! İmaj değiştiren Yeliz Yeşilmen'in son halini kimse tanımadı

Yeliz Yeşilmen plaja indi görenler dönüp bir daha baktı! İmaj değiştiren Yeliz Yeşilmen'in son halini kimse tanımadı
28.06.2021 11:21
Ana Sayfa 00:33
Beren Saat mor bikinisiyle...
Ana Sayfa 00:50
'Ne yapıyorsunuz Hande Hanım?'...
Ana Sayfa 01:12
Ankara'da DEAŞ operasyonu!...
Ana Sayfa 03:24
ODA TV’nin silahları film...
Ana Sayfa 02:21
Denizi kirletme kavgası! İki...
Ana Sayfa 04:55
Eşi terkedince tüpü patlattı:...
Ana Sayfa 00:29
"Bıktık artık bu CHP'den"
Ana Sayfa 01:19
Alman sanatçıdan LGBT...
Ana Sayfa 01:28
Sokakta oyun oynarken az...
Ana Sayfa 02:25
İstanbul Sarıyer'de önceden...
Ana Sayfa 00:13
Eser Yenenler’in oğlu Kuzey’in...
Ana Sayfa 00:48
İbo Show’a Hasan Yılmaz Ankara...

Yeliz Yeşilmen plaja indi görenler dönüp bir daha baktı! İmaj değiştiren Yeliz Yeşilmen'in son halini kimse tanımadı. Geçtiğimiz nisan ayında hastane odasından yaptığı paylaşımla dikkat çeken ve 6 saat süren bir estetik operasyon geçirdiğini ifade eden şarkıcı Yeliz Yeşilmen, gıdısını ve göz kapaklarını aldırdıktan sonra ilk kez görüntülendi. Tatil sezonunu Bodrum'da açan Yeliz Yeşilmen, yeni imajıyla dikkat çekti. Kıvırcık saçlarıyla tüm bakışları üzerine çeken Yeşilmen'i son haliyle görenler tanımakta güçlük çekti.


Magazin Videoları