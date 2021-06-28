Haberler Video Magazin Videoları Hayat Bilgisi oyuncusu Barbie plajda! İpek Erdem'in son halini görenler tanıyamadı gören dönüp bir daha baktı

Hayat Bilgisi oyuncusu Barbie plajda! İpek Erdem'in son halini görenler tanıyamadı gören dönüp bir daha baktı

Hayat Bilgisi oyuncusu Barbie plajda! İpek Erdem'in son halini görenler tanıyamadı gören dönüp bir daha baktı
28.06.2021 11:21
Ana Sayfa 08:32
ODA TV'den 'Silah' yalanı!
Ana Sayfa 01:12
Maraşlı'nın Celal Kün'ü Burak...
Ana Sayfa 00:33
Beren Saat mor bikinisiyle...
Ana Sayfa 00:47
İmaj değiştiren Yeliz Yeşilmen...
Ana Sayfa 01:06
İETT otobüsü şoförü ile...
Ana Sayfa 01:51
Kısıtlama sonrası İstanbul’da...
Ana Sayfa 05:51
Bahçelievler'de şüpheli ölüm!
Ana Sayfa 00:29
"Bıktık artık bu CHP'den"
Ana Sayfa 04:21
Düğünde eğlenmek isterken...
Ana Sayfa 00:30
Baş Belası 2. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:53
Sultangazi’de genç kız...
Ana Sayfa 00:48
İbo Show’a Hasan Yılmaz Ankara...

Hayat Bilgisi oyuncusu Barbie Akyaka tatilinde! İpek Erdem'in son halini görenler tanıyamadı gören dönüp bir daha baktı... Bir dönemin unutulmaz dizisi 'Hayat Bilgisi'nde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem, Muğla Akyaka'da arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi. 2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde, özellikle gençler tarafından sıklıkla takip edilen 'Hayat Bilgisi' dizisinde, Barbie Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem'in son hali herkesi şaşırttı. İşte kısacık saçıyla dikkat çeken Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem ve diğer ünlü isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri.


Magazin Videoları