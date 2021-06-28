Yeliz Yeşilmen plaja indi görenler dönüp bir daha baktı! İmaj değiştiren Yeliz Yeşilmen'in son halini kimse tanımadı

Yeliz Yeşilmen plaja indi görenler dönüp bir daha baktı! İmaj değiştiren Yeliz Yeşilmen'in son halini kimse tanımadı. Geçtiğimiz nisan ayında hastane odasından yaptığı paylaşımla dikkat çeken ve 6 saat süren bir estetik operasyon geçirdiğini ifade eden şarkıcı Yeliz Yeşilmen, gıdısını ve göz kapaklarını aldırdıktan sonra ilk kez görüntülendi. Tatil sezonunu Bodrum'da açan Yeliz Yeşilmen, yeni imajıyla dikkat çekti. Kıvırcık saçlarıyla tüm bakışları üzerine çeken Yeşilmen'i son haliyle görenler tanımakta güçlük çekti.

28.06.2021 09:28 - Son Güncelleme: 28.06.2021 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





