Yeliz Yeşilmen plaja indi görenler dönüp bir daha baktı! İmaj değiştiren Yeliz Yeşilmen'in son halini kimse tanımadı
Yeliz Yeşilmen plaja indi görenler dönüp bir daha baktı! İmaj değiştiren Yeliz Yeşilmen'in son halini kimse tanımadı. Geçtiğimiz nisan ayında hastane odasından yaptığı paylaşımla dikkat çeken ve 6 saat süren bir estetik operasyon geçirdiğini ifade eden şarkıcı Yeliz Yeşilmen, gıdısını ve göz kapaklarını aldırdıktan sonra ilk kez görüntülendi. Tatil sezonunu Bodrum'da açan Yeliz Yeşilmen, yeni imajıyla dikkat çekti. Kıvırcık saçlarıyla tüm bakışları üzerine çeken Yeşilmen'i son haliyle görenler tanımakta güçlük çekti.
28.06.2021 09:28
- Son Güncelleme: 28.06.2021 09:29
YELİZ PLAJA İNDİ GÖRENLER DÖNÜP BİR DAHA BAKTI!
Yeliz Yeşilmen, kısa bir tatil için Bodrum'daydı. Yeni klibinin hazırlıklarına başlayan oyuncu, saçını 'Afrika Modeli' sarı ve kıvırcık yaptı.
Çocukları ile birlikte Bodrum'a gelen Yeşilmen Yalıkavak'taki Miya Beach de oğlu Birbey ve kızı Asya ile keyifli anlar yaşarken, çocuklarının bol bol fotoğraflarını çekmeyi de ihmal etmedi.
TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE
Uzun pareosu, şapkası ve gözlüğüyle dikkat çeken Yeliz Yeşilmen, yeni imajıyla tüm bakışları üzerinde topladı.
ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ
Oyuncu Yeliz Yeşilmen, estetik operasyonu geçirdi. Altı saat süren bir ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeşilmen, açıklamalarıyla dikkat çekmişti.
Sevenlerine seslenen Yeşilmen; "İyim merak etmişsiniz. Göz kapağımı ve gıdımı aldırdım. Asla yüzüme bir şey yapılmadı. Ailecek gıdılıyız kızım Asya'nın bile gıdısı var. Gıdı ve göz kapağı iyim sorun yok." demişti.