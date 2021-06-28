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Müge Anlı müjdeyi canlı yayında vermişti! Oğlunun mürüvvetini gören Mehmet Şevki Sözen ve eşinden 'Pazar pozu!'

Müge Anlı müjdeyi canlı yayında vermişti! Oğlunun mürüvvetini gören Mehmet Şevki Sözen ve eşinden 'Pazar pozu!'
28.06.2021 11:21
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Müge Anlı müjdeyi canlı yayında vermişti! Oğlunun mürüvvetini gören Mehmet Şevki Sözen ve eşinden 'Pazar pozu!' geldi. 11 Haziran 2021 günü Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen'in oğlu Ayberk'in dünyaevine girdiğini açıklayan ve düğünden kareler paylaşan Müge Anlı'nın 13 sezondur yayın hayatına devam eden programında yer alan Şevki Hoca sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Mehmet Şevki Sözen, eşi ve çocuklarıyla mutlu anlarını sevenleriyle paylaşıyor. İşte oğlunun mürüvvetini gören Mehmet Şevki Sözen ve eşinden gelen yeni fotoğraf...


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