Usta sanatçı Mustafa Keser’den yıllar sonra gelen flaş itiraf! Beni ilk kez … | VİDEO

Usta Sanatçı Mustafa Keser, şarkılar Bizi Söyler'in bu hafta ki konuğu oldu. Keser’in Müzeyyen Senar ile olan anısı duygusal anlar yaşattı. Keser, ‘’Beni ilk defa profesyonel olarak sahneye çıkaran Müzeyyen abladır.’’ dedi. İşte Mustafa Keser'in Müzeyyen Senar ile olan anısı…

Şarkılar Bizi Söyler, her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlıyor. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu programın bu haftaki konuğu ise Mustafa Keser oldu.

Türküleri ve sesiyle yine izleyenleri mest eden Mustafa Keser, Müzeyyen Senar itirafıyla ise çok konuşuldu.

Kendisini profesyonel anlamda ilk defa sahneye çıkaran kişinin Müzeyyen Senar olduğunu dile getiren Mustafa Keser, "Beni profesyonel olarak ilk defa sahneye çıkaran Müzeyyen Senar'dır. Sene 1978… İstanbul'daki Pembe Köşk'e getirdi" dedi.

Keser, sanatçıyla ilk tanışma anını ise şöyle anlattı: "1978 yılında müzisyen olarak bir festivale gitmiştik. Kemal Ağabey dedi ki "Ablaya bir Elazığ türküsü okusana" dedi. Ben de havuz başında okudum bir parça. Sonra Müzeyyen Senar "Kim o" dedi bizi yanına çağırdı. "Evladım, madem senin sesin bu kadar güzel neden solistlik yapmıyorsun?" diye sordu. Ben de "Madem solistsin al beni de bir programa" dedim ve sonrasında Pembe Köşk'e geldik"