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Demet Özdemir tatil sezonunu açtı! Mayokinisini giydi, sosyal medya yıkıldı…

Demet Özdemir tatil sezonunu açtı! Mayokinisini giydi, sosyal medya yıkıldı…
24.05.2021 18:11
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Demet Özdemir tatil sezonunu açtı! Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile soluğu tatilde alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkaran Özdemir, renkli mayokinisiyle verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Özdemir'in güneşlenirken yaptığı selfie kısa sürede gündem olurken ünlü oyuncunun sıfır makyajlı hali beğeni topladı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…


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