Trabzon'un Araklı ilçesinde 28 Mart tarihinde meydana gelen feci trafik kazasından kahreden haber geldi. Trabzon Caddesi üzerinde seyir halindeyken devrilen motosikletiyle kamyonete çarpan 22 yaşındaki Selahattin Demir, kaldırıldığı hastanede iki günlük yaşam savaşını bugün kaybetti.

Kamyonete Çarpmamak İçin Fren Yapmıştı

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, önünde dönüş yapan kamyonete çarpmamak için ani fren yapan genç sürücü, motosikletinin kontrolünü kaybetti. Devrilen ve metrelerce sürüklenen motosiklet, kamyonete çarparak durabildi. Ağır yaralanan Demir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından acil servise kaldırılmıştı.

(Video: Selahattin Demir'in motosikletiyle sürüklendiği o dehşet anları)

Kaza Anı Saniye Saniye Kamerada

Polis ekiplerinin inceleme başlattığı kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda; Selahattin Demir'in motosikletinin devrildiği, genç sürücünün araçla birlikte hızla sürüklenerek kamyonetin altına girdiği görülüyor. Çevredeki vatandaşların büyük bir panikle yardıma koştuğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

2 Günlük Yaşam Mücadelesi Son Buldu

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamayan Selahattin Demir'in vefatı, ailesini ve Araklı ilçesini yasa boğdu. 22 yaşındaki gencin cenaze programı ise henüz netleşmedi.