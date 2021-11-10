Tan Taşçı, Tarkan'ın Harbiye rekorunu elinden aldı! Tam 16 kez...

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, bu yaz en çok konser veren isimlerden biri olmayı başardı. Genç sanatçı, son olarak Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen “Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi Konserleri” serisinde sahne aldı. “Söz&Müzik: Tan Taşçı” serisinin İstanbul konserleri son haftasına girerken, İstanbullular hafta sonu Harbiye’de adeta yer bırakmadı. Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla 16 Temmuz’da başlayan Harbiye serisini 14 Kasım’da toplam 16 konser ile tamamlayan Tan Taşçı, tüm zamanların Harbiye rekorunu kırdı.